Supercoppa Italiana, Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

Sarà un derby d’Italia ad assegnare la Supercoppa Italiana 2021, primo trofeo di una stagione che si sta rivelando decisamente avvincente e combattuta.

Per portare a casa la coppa, Inzaghi punta sui suoi titolarissimi schierando l’affiatata coppia Lautaro-Dzeko in attacco e il solido trio Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa.

La Juventus invece, senza De Ligt, risponde schierando al centro della propria retroguardia Rugani e Chiellini e puntando sulla vena di Morata e Kulusevski (tutti e due protagonisti nell’ultima vittoria ottenuta contro la Roma) davanti.

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.

