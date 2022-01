Inter-Juventus, Beppe Marotta: "Rinnovo Brozovic? C'è volontà comune"

12-01-2022 20:55

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Inter-Juventus, partita valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. Queste le sue parole, che si sono concentrate soprattutto sul mercato e nello specifico sul prossimo rinnovo di Marcelo Brozovic:

“Il rinnovo di Brozovic? Siamo sulla strada giusta per concludere presto. La pressione? È una caratteristica ordinaria per una squadra che vuole vincere trofei e competizioni. Significa avere orgoglio, ambizione e rispetto per l’avversario”.

“Il dato importante è la volontà di entrambe le parti di arrivare alla conclusione, siamo sulla strada giusta e sono ottimista. Il management? Stiamo facendo un egregio lavoro, per il quale ringrazio anche Ausilio e Baccin, cercando di supportare allenatore e squadra dove c’è la necessità. Il lavoro di Inzaghi fino ad oggi è stato positivo. E’ importante che si prosegua su questo ruolino di marcia”.

