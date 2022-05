Juve-Bernardeschi: venerdì l'incontro per la questione rinnovo

18-05-2022 10:23

La Juventus valuta il rinnovo dei Federico Bernardeschi. Secondo la Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del trequartista carrarino Federico Pastorello nella giornata di venerdì (20 maggio). Il rapporto tra le parti scadrà proprio il 30 giugno.

Sempre secondo la Rosea, l’intesa sembra lontana e la strada in salita. Ad ogni buon conto, nulla sarebbe da escludersi: nella ricostruzione tecnica ormai alle porte in casa Juventus, l’ex Fiorentina può risultare un comprimario utile: tutto sta a quale ruolo Bernardeschi deciderà di interpretare nel prosieguo della sua carriera. Che, nelle 5 stagioni in maglia bianconera parla di 181 presenze e 12 reti.

