Juve, Champions a rischio: l'Atalanta vince e la sorpassa. Cinquina Lazio

L’Atalanta batte la Juventus per 1-0 a Bergamo e la sorpassa in classifica nella 31esima giornata di Serie A . La squadra di Gasperini si impone grazie alla rete nel finale di Malinovskyi e si prende la terza posizione a spese dei bianconeri, che ora devono guardarsi alle spalle (il Napoli è a tre lunghezze).

Al Gewiss Stadium primo tempo con tanta tensione e poche occasioni. Buon approccio dei bianconeri, che creano molto soprattutto a destra grazie a Cuadrado, i bergamaschi soffrono ma tengono bene il campo: una grande occasione per parte, al 23′ Pessina sfiora il gol nell’unico vero tiro in porta dei nerazzurri nel primo tempo, al 34′ Djmisiti respinge sulla linea la conclusione di Chiesa, che aveva saltato il portiere dei padroni di casa Gollini.

Nella ripresa tegola per Pirlo, costretto a sostituire Federico Chiesa per un problema muscolare alla gamba sinistra, dentro Danilo. La partita prosegue in equilibrio, la squadra di Gasperini ha una grande chance con Zapata, anche la Juve spaventa Gollini con Dybala.

All’88’ la rete della vittoria della Dea: Malinovskyi dalla distanza, grazie a una deviazione di Alex Sandro, spiazza Szczesny e porta avanti i nerazzurri. A nulla serve l’assalto finale dei bianconeri, che incassano la quinta sconfitta stagionale.

Nelle altre partite delle 15 della 31esima giornata di Serie A, cinquina per la Lazio contro il Benevento. I biancocelesti piegano per 5-3 gli Stregoni grazie ai due autogol di Depaoli e Montipò e alle reti di Immobile e Correa: in classifica sono più vicini alla zona Champions, sesti a -4 dal quarto posto dopo la quinta vittoria consecutiva.

Al Dall’Ara il Bologna si impone invece per 4-1 sullo Spezia, protagonisti Orsolini, Barrow e Svanberg con una doppietta: i rossoblu salgono a 37 punti all’undicesimo posto, liguri a 32 a +7 sulla zona retrocessione.

Serie A, i risultati delle partite delle 15

Atalanta-Juventus 1-0

87′ Malinovskyi (A)

Bologna-Spezia 4-1

12′ rig. Orsolini (B), 18′ Barrow (B), 34′ Ismajli (S), 54′ Svanberg (B), 60′ Svanberg (B)

Lazio-Benevento 5-3

10′ aut. Depaoli (B), 20′ Immobile (L), 36′ Correa (L), 45′ Sau (B), 48′ aut. Montipò (B), 63′ rig Viola (B), 85′ Glik (B), 96′ Immobile (L)

OMNISPORT | 18-04-2021 17:00