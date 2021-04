Al Gewiss Stadium sfida fondamentale per la corsa Champions tra Atalanta e Juventus. Scontro diretto decisivo tra i nerazzurri e bianconeri entrambi alla ricerca di un piazzamento in Europa, in una corsa a cinque squadre per tre posti. Il successo del Milan mette dunque pressione alle inseguitrici - i migliori attacchi della serie A, il primo contro il quarto -, in una partita che può valere una stagione.14:30