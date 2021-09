Juve, Chiesa e Berna conquistano i tifosi, ma non mancano le critiche

Dopo il successo all’esordio contro il Malmo, la Juventus formato Champions League esce con una prestazione importante anche dalla più complessa gara contro il Chelsea campione in carica. Nella prima frazione, i bianconeri concedono il pallino del gioco agli inglesi e si affidano alla velocità di Chiesa per provare a pungere di rimessa. La tattica paga e le occasioni migliori sono proprio per l’undici di Max Allegri, privo di punte. Nella ripresa, la Juve monetizza la supremazia nelle occasioni e, quando si non è nemmeno esaurito il 1′ di gioco, trova il gol vittoria con la splendida giocata di Bernardeschi per la botta sotta la traversa di Chiesa che fa esplodere lo Stadium e vale tre punti fondamentali.

Juventus-Chelsea, la prova da applausi di Chiesa

Sui social, i tifosi bianconeri si godono la prestazione non possono non esaltare la prestazione di Federico Chiesa. In realtà, nella prima frazione, l’ex Viola ha modo anche di attirare qualche critica, specie in occasione dell’occasione mancata al 20′, con i tifosi che, dopo il bello strappo, imputano all’azzurro il mancato passaggio facile per Bernardeschi a centro area. Qualcuno scrive: “Eh niente. Chiesa non la passa più“, o anche: “Ci siamo mangiati due gol fatti. Capisco Rabiot, ma Chiesa? Se non sfruttiamo queste occasioni (e ne avremo pochissime) finisce molto male”, “No manie di protagonismo. La palla si passa, si gioca come squadra raga”.

Ma i complimenti per Chiesa si sprecano: “Altro che Chiesa non è più al centro del villaggio. Federico è diventato proprio il villaggio stesso“, commenta un tifoso, e un altro scrive: “Chiesa è un fuoriclasse e non ammetterlo è malafede. Che fenomeno“, “Mamma mia Federico che primo tempo”.

Juventus-Chelsea, problemi di luce e l’illuminante giocata di Bernardeschi

Ma oltre all’ottima prestazione dei bianconeri, a monopolizzare l’attenzione dei social è la qualità dello streaming di Prime Video. In molti lamentano un’eccessivo effetto buio. Qualcuno chiede: “Ma solo a casa mia Juventus-Chelsea sembra che si giochi a luci spente??? Boh!!!”, un altro commenta: “Ma a Torino han staccato la luce?“, e ancora: “Partita a lume di candela”, “Ma la bolletta della luce l’ha pagata Agnelli?”.

Nemmeno il tempo di iniziare la ripresa, che Amazon accende la luce, esattamente come Bernardeschi, che pesca splendidamente Chiesa in area per la botta che vale il vantaggio bianconero e fa esplodere i social: “Prime ha acceso la luce e Chiesa goooooool”, scrive un tifoso e un altro esulta: “Che giocatore meraviglioso”, non manca chi sottolinea la giocata di Bernardeschi: “Certo che Berna in quella posizione non dispiace affatto. Anzi”.

Ma se la luce di Bernardeschi fa felici i telespettatori, quella di Prime Video sembra attirare nuove critiche. L’immagine sembra infatti sovresposta e sui social non si manca di sottolinearlo: “Era meglio al buio“, o anche: “Ora ci vogliono li occhiali da sole“, “Siamo passati da Bernardeschi nordafricano a Cuadrado biondo“, “C’è cosi tanta luminosità che al gol di Chiesa è apparso Gesù”.

Juve, non mancano le critiche per un bianconero

Al triplice fischio di Manzano, i tifosi possono finalmente godersi la vittoria. Qualcuno scrive: “Grande partita. Da grande Squadra“, “Grande partita. Da grande Squadra”, “Questa è la mia Juve, quella che ricordavo! Finalmente! Avanti così!”. Ma non mancano le accuse. Sul banco degli imputati ci finisce soprattutto Rabiot, che spreca molto e attira più critiche che applausi. C’è chi esagera: “Mi sento una brutta persona. Arrivo a sperare si faccia male per non vederlo più in campo“, “Rabiot giocatore di una mediocrità tecnica imbarazzante per questi palcoscenici”, “fa sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato” e a poco serve lo splendido cambio di gioco che avvia l’azione che porta Bernardeschi a un passo dal raddoppio.

29-09-2021