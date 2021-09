Champions League, un lampo di Chiesa lancia la Juventus: Chelsea k.o. 1-0

Scalpo importante per la Juventus che allo Stadium, grazie ad un gol di Chiesa ad inizio ripresa, sconfigge i campioni d’Europa del Chelsea e si porta al comando del proprio girone.

Nel primo tempo la gara è bloccata e le squadre, almeno inizialmente, seguono due diversi filoni tattici: il Chelsea prova a gestire con calma il possesso palla andando a caccia del miglior varco, la Juventus invece cerca di coprirsi e colpire poi in contropiede.

Seguendo questo copione, sono i Blues a creare le occasioni più pericolose nei primi venti minuti di gioco, un frangente di gara in cui però Szczęsny non ha problemi nel disinnescare i tiri di Kovacic e Lukaku. Col passare del tempo però, dopo l’incredibile occasione non concretizzata da Chiesa (diagonale da buona posizione fuori di poco), sono i bianconeri a salire di colpi e a prendere maggiormente in mano il pallino del gioco.

Una volta scioltisi, i padroni di casa si affacciano con molta più frequenza dalle parti di Mendy il quale, tuttavia, non deve effettuare grandi interventi. La conclusione più pericolosa della Juventus (un destro di Rabiot dal limite dell’area) infatti termina alta sopra la traversa permettendo così alle due squadre di andare al riposo in perfetta parità.

Alla ripresa delle operazioni, la Juventus sorprende il Chelsea trovando dopo appena 15 secondi, sull’asse Bernardeschi-Chiesa, il gol dell’1-0. Colpita a freddo, la compagine londinese si riassesta portandosi con insistenza sempre più vicina all’area di Szczęsny il quale comunque, complice la poca precisione e la mancanza di cinismo degli ospiti, non sbroglia grandi minacce.

L’occasione più nitida capita, al contrario, sui piedi di Bernardeschi che da distanza ravvicinata non trova la porta sul bel cross di prima intenzione di Cuadrado. A questo punto, vista la difficoltà nell’imbastire manovre degne di nota, Tuchel ricorre alla sua panchina ma nessuno dei subentrati produce grandi spunti.

Il Chelsea allora, nell’ultimo scorcio di gara, prova ad affidarsi al totem Lukaku che però, sia di testa che di sinistro, non concretizza le opportunità create dai compagni. L’assalto finale dei Blues sfuma sul colpo di testa di Havertz che, spegnendosi sul fondo, consente alla Juventus (vittoriosa all’esordio contro il Malmoe) di esultare per la seconda volta consecutiva nel Gruppo H.

OMNISPORT | 29-09-2021 23:03