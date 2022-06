Juve, Cuadrado non ci sta e chiarisce la sua situazione

07-06-2022 17:34

Juan Cuadrado non ci sta. Il colombiano, al centro degli ultimi rumors di mercato ha rotto il silenzio parlando della sua situazione e del suo rapporto con la Juventus. Le ultime voci lo vedevano vicino all’Inter.

Cuadrado al centro delle voci di mercato

Su Twitter, Juan Cuadrado ha scelto di intervenire e dare la sua versione dei fatti riguardo alle voci di mercato. Nelle ultime ore infatti si era detto che dopo il rinnovo automatico del contratto, alla 40esima presenza stagionale, la Juve avrebbe proposto un abbassamento dell’Ingaggio. Il rifiuto da parte di quest’ultimo avrebbe quindi aperto la strada al mercato e all’interesse dell’Inter.

Cuadrado lontano dalla Juve? La sua replica

Il colombiano ha preferito stroncare sul nascere ogni rumors. “Io mi sento molto bene alla Juventus – ha scritto – in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”. Insomma non ci sarebbe stato nessun incontro tra le parti e nessuna proposta bocciata dal calicatore 34enne.

Cuadrado, su di lui Inter ma anche Roma

Nelle ore scorse dopo il presunto delcino da parte di Cuadrado, che avrebbe detto no a un ingaggio, 5 milioni, spalmato su due anni invece che su uno, sono subito arrivate voci di mercato. Si è parlato di Inter con Beppe Marotta estimatore del bianconero ma anche la Roma di Mourinho. Sembra che però, almeno per il momento, queste rimangano suggestioni e basta.