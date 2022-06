05-06-2022 18:08

La Juventus prosegue la sua sessione estiva su più fronti. I due colpi più imminenti sono quelli che riguardano attacco e centrocampista con Di Maria e Pogba che rimangono in pole position e tengono i tifosi con il fiato sospeso. Una situazione che si potrebbe risolvere a breve regalando a Massimiliano Allegri due calciatori di grande esperienza e soprattutto di grande talento.

Juventus alle prese con il caso De Ligt

Ma per giocatori che arrivano, a fare da contraltare ci sono anche quelli ancora in maglia bianconera che però non sembrano troppo convinti delle ambizioni future del club. Dal ritiro della nazionale olandese, il De Ligt non è sembrato convintissimo riguardo il suo rinnovo di contratto: “Al momento sono in corso dei colloqui, ci sono dei passi da fare e quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre”.

De Ligt non è apparso molto soddisfatto dalle ultime due stagioni bianconere concluse entrambe al quarto posto: “Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono sufficienti, da questo punto di vista dovremo fare dei passi avanti, così è deludente”.

Juve: scoppia anche il caso Cuadrado

Ma quello del difensore olandese potrebbe non essere l’unico caso ad agitare i dirigenti della Juventus visto che stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe un po’ di tensione tra Juan Cuadrado e il club dopo che il giocatore ha fatto scattare in automatico il rinnovo di contratto a 5 milioni netti a stagione. Il club, infatti, sperava di riuscire a rinegoziare un nuovo contratto con l’esterno sulla base di 3 milioni a stagione e ora valuta anche la possibilità di una cessione.

Juve-Cuadrado: i tifosi prendono posizione

Sui social i tifosi della Juventus sembrano preoccupati da questa situazione visto che anche nella stagione appena terminata, Cuadrado è stato uno dei giocatori più importanti nello scacchiere bianconero: “Va tenuto ancora un anno – commenta Luca – Poi libero a zero. Non vedo la necessità di privarsene adesso. Non avrebbe alcun senso”. La pensa allo stesso modo Jeempions: “Mi spiace ma per me Cuadrado è intoccabile. Cuore, grinta ed attaccamento: uno degli ultimi senatori. Se se ne andasse piangerei”. Mentre Daniele cerca di essere più ecumenico: “In questo caso la colpa è nel mezzo. La vecchia dirigenza ha lasciato questo tipo di accordo. Lui ha ragione a volerlo rispettare ma anche la dirigenza ha le sue ragioni”.