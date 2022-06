Juventus, de Ligt è deluso: chiaro messaggio al club sul rinnovo

05-06-2022 15:53

Dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus vuole tornare protagonista del campionato e lottare per lo scudetto la prossima stagione. Il club bianconero è a lavoro per rinforzare la squadra, anche perché ci sono stati due addi pesanti: Chiellini e Dybala. Sarà indispensabile trovare un degno sostituto dell’argentino mentre l’erede dell’ex capitano della Nazionale è già in rosa ed è ovvaimente de Ligt.

Juventus, de Ligt si esprime sul rinnovo

Dal ritiro della nazionale olandese però, de Ligt ha spaventato i tifosi della Juventus. Il difensore bianconero non rassicura i tifosi sul suo rinnovo di contratto e manda un messaggio piuttosto chiaro al club: “Al momento sono in corso dei colloqui – dice il difensore dal ritiro dell’Olanda al portale nos.nl -, ci sono dei passi da fare e quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre…”.

Juventus, de Ligt non è soddisfatto

Matthijs de Ligt non è pienamente soddisfatto delle ultime due stagioni con la Juventus: “Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono sufficienti, da questo punto di vista dovremo fare dei passi avanti, così è deludente. La Juventus è un club che vuole e deve essere sempre campione”.

Il difensore olandese è invece soddisfatto della sua crescita: “Questo è il mio anno migliore finora, sia per il minutaggio che per il modo in cui ho giocato. Sono diventato uno dei leader designati dal club? Non lo so. Il club me ne ha parlato e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Chiellini e Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il prossimo passo”, ha concluso de Ligt.

Juve, la situazione di de Ligt

Insomma, il contratto di de Ligt con la Juventus scade nel 2024 ma nulla è ancora definito sul possibile prolungamento fino al 2026. Il club bianconero ci sta lavorando da tempo ma il lieto fine non è scontato. Le parole del giocatore ne sono una dimostrazione.