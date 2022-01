Juve, De Ligt pronto a riabbracciarlo: Altro top in arrivo a gennaio

26-01-2022 19:30

Dopo l’arrivo ormai certo di Dusan Vlahovic e quello altamente probabile di Nahitan Nandez, la Juventus non abbassa le antenne sul calciomercato e resta in ascolto per provare a cogliere eventuali allettanti possibilità. Tra queste, nelle ultime ore si è fatto anche il nome di un top di livello assoluto come Frenkie de Jong.

De Jong in uscita, la Juve ci pensa

Il centrocampista olandese del Barcellona, sarebbe sicuramente un gran colpo per il centrocampo bianconero, anche se ovviamente, la trattativa è tutt’altro che semplice da chiudere nelle poche ore che restano da qui al termine dell’attuale sessione di mercato. Come riportato anche da Marca, però, l’ex Ajax che in bianconero riabbraccerebbe Matthijs de Ligt sembrerebbe a un passo dal salutare gli azulgrana. Ci starebbe pensando il Bayern Monaco, ma le contendenti non mancano, Juve compresa.

Incroci di mercato

I bianconeri, infatti, potrebbero anche provare a cogliere la palla al balzo e trovare la formula per inserire De Jong nella trattiva per portare in Catalogna Alvaro Morata, chiuso in bianconero proprio dall’arrivo di Vlahovic. Il Barça ha già chiaramente indicato in Ousmane Dembélé il giocatore in uscita per arrivare all’attaccante spagnolo della Juventus, ma in caso di mancati accordi per il laterale francese, ecco che la candidatura di De Jong non sarebbe da escludere.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

De Jong, la reazione dei tifosi della Juventus

Sui social, la notizia scatena il panico, con i tifosi della Juventus che sull’onda dell’entusiasmo non vogliono smettere di sognare. C’è chi promette: “So che non succederà ma lo faccio lo stesso, se arriva de Jong e teniamo de Ligt l’anno prossimo faccio l’abbonamento allo stadio e mi taglio la barba” e chi prova a tratteggiare lo scenario di mercato: “Ripeto, se esce Arthur o Bentancur, Morata va al Barcellona e la Juve ci prova seriamente per De Jong, poi riuscirci è un altro discorso“.

Tantissimi i commenti. Un altro tifoso scrive: “De Jong a Torino e Cherubini diventa di diritto il miglior dirigente della via Lattea” e chi ci va con i piedi di piombo: “Su De Jong non mi voglio illudere, almeno non prima dell’ufficialità di Vlahovic”. Non manca il pessimista: “De Jong alla Juventus non ci viene mai” e, infine, chi non chiude la porta alla speranza: “Ci sono troppi se per De Jong in 5 giorni. Ma oh, se arriva si gode“.

