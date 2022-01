Milan, due nomi per la rinforzare la difesa: uno è l'erede di De Ligt

19-01-2022 09:54

L’infortunio di Kjaer, i problemi di Tomori, gli impacci di Kalulu e degli altri compagni di reparto: la priorità di mercato del Milan rimane quella di fornire a Pioli un rinforzo di spessore in difesa. L’assalto rossonero allo scudetto o alla Champions passa da una difesa di ferro e negli ultimi tempi la porta di Maignan è stata bucata con troppa facilità. Ecco perché Maldini e Massara si sono rimessi al lavoro: l’arrivo di un difensore, che pure la settimana scorsa era stato in qualche modo allontanato, non può essere più rimandato.

Milan, piace Schuurs: è l’erede di De Ligt

Il giocatore che stuzzica i sogni dei dirigenti rossoneri è Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax e dell’Under 21 olandese. Sono stati gli esperti di mercato di Sky ad accostarlo al club rossonero. Schuurs in patria è considerato l’erede di Matthijs De Ligt, a cui egli stesso si ispira. Centrale dai piedi buoni, abile di testa e in fase di impostazione, sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro. Piccola controindicazione: costa tanto, forse troppo per le attuali casse rossonere: 15-20 milioni. I Lancieri lo lascerebbero partire solo a titolo definitivo.

Milan, Tanganga l’alternativa a Schuurs

L’alternativa low cost all’olandese è rappresentata da un altro ragazzo del ’99, Japhet Tanganga, centrale difensivo di proprietà del Tottenham dove è chiuso da una nutrita concorrenza. Il suo punto di forza è lo stacco di testa, nonostante un’altezza non eccelsa: 184 centimetri. Il Milan ha chiesto informazioni sul suo conto: Tanganga potrebbe approdare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto ma Conte per ora non intende mollarlo. Se ne riparlerà negli ultimi giorni di gennaio, la pista rimane caldissima.

I milanisti non hanno dubbi sul rinforzo

Sui social è soprattutto il nome di Schuurs a scuotere i sostenitori del Diavolo. “Ci starebbe proprio bene, è un bel difensore scuola Ajax“, sottolinea Karim. “Meglio di niente”, è il parere di Fabio. Bocciato invece Tanganga. “Ha sulla coscienza almeno tre degli ultimi presi dal Tottenham. Si dimentica spesso dell’attaccante”, avvisa Rocco. “Assomiglia a Tomori solo dal punto di vista fisico, in campo è un’altra cosa”, ribadisce Red.

