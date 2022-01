Da rivelazione a colpevole, il milanista processato dai tifosi

18-01-2022 11:49

Non c’è solo l’arbitro Serra sotto processo da parte dei tifosi del Milan dopo la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia a San Siro. L’errore dell’arbitro – ha fischiato non concedendo il vantaggio al Milan in occasione del 2-1 di Messias, poco prima del gol partita di Gyasi – è stato l’episodio decisivo di una gara che ha visto comunque i rossoneri in difficoltà.

Kalulu processato dai tifosi

È soprattutto la fragilità della fase difensiva a far arrabbiare i tifosi rossoneri, che individuano in uno dei due centrali il principale colpevole della disfatta: Pierre Kalulu. Nelle scorse settimane, in assenza di Kjaer e Tomori, il terzino francese si era ben adattato al ruolo di centrale, raccogliendo i complimenti dei suoi tifosi.

Ieri, però, ha sbandato in occasione dei due gol spezzini, riaprendo le discussioni sulla sua validità al centro della difesa e sul mercato del Milan. “Avevano detto che il difensore non serviva perché Gabbia e Kalulu avevano giocato bene contro Roma e Venezia…”, scrive Fernando accusando dirigenza e tifosi che si erano entusiasmati troppo facilmente.

“Anche io negli scorsi giorni leggevo che Kalulu fa i partitoni, quando in realtà non è proprio così”, concorda Cork. “Kalulu è inadatto alla categoria”, aggiunge Corra. “Ieri Kalulu sembrava un difensore di Serie D”, il parere di Smashdevil.

Accuse alla dirigenza

“In estate Maldini mi ha assicurato che non serviva il trequartista, era meglio aspettare il 31/08 per prendere Messias. Così come non serviva assolutamente un difensore centrale a Milanello il 2 gennaio, Kalulu offre certezze”, scrive Marco allargando il discorso al resto della rosa.

“A twittare su Kalulu sembra fare delitto di lesa maestà. Anche meno, uno potrà scrivere in modo educato che un giocatore non è valido per il livello richiesto?”, si domanda infine Haran.

