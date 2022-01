Milan, tifosi sul piede di guerra: Che bufera sull'arbitro Serra

17-01-2022 20:48

Il Milan cade a San Siro contro lo Spezia e perde l’occasione per il sorpasso sull’Inter, fermato sullo 0-0 a Bergamo dall’Atalanta, ma ancora con una gara da recuperare. Imperdonabile però l’errore dell’arbitro Marco Serra di Torino, che nel finale nega il gol a Messias non concedendo un chiaro vantaggio e condiziona pesantemente un finale che diventa drammatico per i rossoneri, costretti a capitolare.

Milan, la cronaca e l’errore di Serra

I rossoneri di Stefano Pioli aprono il match con la rete di Leao nel finale della prima frazione dopo l’errore di Theo Hernandez che grazia Provedel calciando sul fondo dal dischetto. Nella ripresa, il Diavolo tira il freno a mano e, in un finale che ha dell’incredibile perde il match. Al 64′ Agudelo insacca il pari sul cross preciso di Verde. Al 91′ arriva l’errore di Serra. L’episodio si trasforma in una doppia beffa, quando al la zampata di Gyasi che al 95′ supera Maignan al termine di un veloce contropiede che fissa l’1-2 e manda su tutte le furie i tifosi rossoneri.

Milan, tifosi infuriati con Serra

Sui social, i tifosi del Diavolo non perdonano e mettono nel mirino il direttore di gara. C’è chi scrive: “Incredibile incredibile” e chi commetna: “Non è vero“. Tantissimi i commenti di incredulità e sconforto. Un altro tifoso twitta: “Questo arbitro deve finire la carriera qui. Punto” e ancora: “Mai vista una roba simile.. peggio del gol di Muntari“, “È malafede punto”, “Vabbè ufficialmente derubati!”.

Molti tifosi vedono allontanarsi lo scudetto e commentano con rabbia: “Quello che ha combinato l’arbitro di Milan-Spezia è da radiazione perpetua… un errore colossale che rischia di incidere in modo determinante su un intero campionato. Cosa folle” e in molti vedono allontanarsi lo scudetto: “Incredibile quello che è successo a San Siro. Non ho parole e sono questi gli episodi che non ti fanno vincere gli scudetti” e ancora: “Sono queste le partite che ti fanno perdere lo scudetto”.

SPORTEVAI