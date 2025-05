Roland Garros, che grinta Arnaldi! Va sotto 2-0 contro Auger-Aliassime, risale e si prende il derby con Cobolli al quinto

Clamorosa rimonta di Matteo Arnaldi, che contro Auger-Aliassime va sotto 2-0 ma trova il modo per risalire e vincere d'autorità al quinto. E ora lo attende l'amico Flavio Cobolli

Così è più bello: perché vincere dopo essere stato sotto due set a zero è un privilegio che possono provare in pochi, e Matteo Arnaldi è uno di questi. Con Felix Auger-Aliassime letteralmente cappottato in un match che ha dimostrato quanto il sanremese abbia da dire e da dare a se stesso e al mondo del tennis in generale: vittoria al cardiopalma, dopo due set un po’ buttati alle ortiche a cui hanno fatto seguito tre parziali condotti magistralmente, prendendo con veemenza l’inerzia dello scambio e regalando giocate di classe purissima. Vittoria che spedisce Arnaldi dritto al derby di secondo turno contro Cobolli, avversario durissimo visto il momento, ma che potrà a sua volta esaltare le qualità di lottatore di Matteo.

Che reazione, Matteo! Auger-Aliassime s’illude troppo presto

Che contro il canadese ha visto almeno un paio di volte la morte in faccia: per quanto visto soprattutto nel secondo set, poco o nulla lasciava presagire un ribaltone, come poi effettivamente si è verificato. E il punteggio rende l’idea di quanto la partita sia cambiata: 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 in favore del ligure, che ha sfruttato a lungo andare la maggiore predisposizione a lottare in situazioni “sporche”, risalendo da una tonnara dove sembrava essere rimasto impigliato.

E magari in qualcosa la sconfitta subita ad opera di Djokovic la settimana scorsa a Ginevra ha aiutato: Arnaldi ha saputo cogliere anche dalle situazioni meno favorevoli l’occasione per reagire e rispondere per le rime a un avversario che comunque sapeva il fatto suo. Ma che ha perso smalto e lucidità dopo aver ceduto il terzo set, quello che ha capovolto completamente la storia dell’incontro.

Arnaldi lottatore indomito: la svolta a metà del terzo set

Arnaldi è venuto via da una situazione potenzialmente complicata, anche perché se con la prima le percentuali sono state buone (72%), con la seconda il 52% mandato a referto (contro il 63% del canadese) ha finito per rendergli la vita assai più dura. Auger-Aliassime peraltro ha vinto tre punti in più rispetto a Matteo (156 a 153), ma ha perso quelli più importanti.

Più propositivo in avvio Felix, che dopo aver sciupato tre opportunità per il break lo trova nell’undicesimo gioco del set d’apertura, giocato a un ritmo elevatissimo (89% di punti con la prima). Nel secondo Arnaldi fa capire di aver accusato la botta: becca altri due break consecutivi (fanno 7 giochi di fila per il canadese dal 5-4 del primo set in favore del ligure) e la partita pare ormai incanalata sui binari a lui più desiderati.

Ma nel terzo set si riapre tutto: nel quarto gioco Arnaldi risale da 40-15 e conquista il primo break, che si fa bastare nonostante percentuali basse al servizio (tante palle break annullate). Nel quarto il break arriva nel settimo gioco, con Auger-Aliassime che rischia di andare fuori giri a più riprese, cedendo però per 6-4 (e con una caviglia un po’ malconcia) sotto i colpi di un ligure sempre più padrone delle operazioni (e anche coraggioso: il pubblico apprezza). Matteo fiuta la preda: il quinto set è nelle sue mani, e con due break piazzati nel terzo e nel settimo gioco completa la rimonta da mandare ai posteri. Ora sarà derby con Cobolli: per l’Italia, una chiusura di giornata trionfale.

