Quando si gioca Sinner-Gasquet 2° turno Roland Garros 2025: orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Il numero 1 del ranking mondiale torna in campo giovedì 29 maggio. L'azzurro se la vede di nuovo contro un francese che avrà il pubblico dalla sua. I precedenti

Esordio con emozione al seguito per Jannik Sinner, in questa edizione del Roland Garros, con tanto di risposta relativa alla imminente finalissima di Champions League tra Inter e PSG. Il numero 1 del ranking mondiale ATP tornerà in campo, dopo l’esordio con Rinderknech, quasi certamente giovedì 29 maggio non prima delle 20:15.

Dopo la finale conquistata agli Internazionali d’Italia e il titolo sfumato contro un Carlos Alcaraz al top sulla terra battuta, Jannik cerca la qualificazione al terzo turno dove dovrebbe scontrarsi con Lehecka o Davidovic all’esordio in questa edizione. Il campione azzurro è chiamato a difendere la semifinale dell’ultima edizione.

Quando gioca Sinner contro Gasquet al Roland Garros

Archiviato il primo turno contro Rinderknech, Sinner si appresta ad affrontare di nuovo un rivale transalpino che gode di certo del sostegno del pubblico del Roland Garros. Nel 2024, Sinner fu protagonista di una sfida epica contro Alcaraz, in una partita che è già un grande classico e non solo sulla terra rossa.

Sul campo Philippe Chatrier – di certo il più probabile – andrà in scena Sinner-Gasquet e considerato il clamore che sta accompagnando il rientro di Jannik il match dovrebbe essere inserito nel programma serale e dunque si incomincerà non prima delle 20:15, orario che potrebbe slittare nel caso in cui, le partite precedenti sforassero.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Gasquet

Data: 29 maggio 2025

Orario: non prima 20:15

Competizione: Roland Garros

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Per quanti desiderassero seguire live Sinner-Gasquet in diretta televisiva, la partita del primo turno è in programma su Eurosport. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire sia su Sky, canale 210 o 211, oppure su DAZN il match in programma.

Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now la partita oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live ricorrendo a Sky Go o scegliendo DAZN.

I precedenti

Passiamo ai precedenti tra i due: il bilancio è nettamente a favore di Sinner, 3-0 per l’altoatesino con alcune considerazioni aggiuntive da annotare. L’ultimo scontro diretto, riporta il sito ATP, risale all’edizione 2024 del Roland Garros quando Jannik vinse 64 62 64. Prima di questo incontro, si erano scontrati ad Halle (2023) e a Indian Wells (2023).

Insomma, a prescindere dalla superficie Sinner ha sempre dimostrato la sua superiorità rispetto al francese che forte della sua esperienza darà il massimo per non sfigurare davanti ai suoi tifosi.