Roland Garros, un super Cobolli lascia appena 6 game a Cilic. Bellucci spaventa Draper, che vince in rimonta al quarto

Prova convincente di Flavio Cobolli, che dopo aver trionfato ad Amburgo inizia alla grande la sua campagna parigina battendo nettamente Marin Cilic. Bellucci strappa un set a Draper

Da Amburgo a Parigi il filo non s’è mai spezzato: Flavio Cobolli aveva chiuso gli occhi dopo aver trionfato in terra di Germania e l’ha riaperti ricominciando a vincere subito anche in terra d’Oltralpe. Con Marin Cilic, ormai al crepuscolo di una carriera che ha raccontato picchi notevoli (11 anni fa vinse gli US Open, 7 anni fa raggiunse la numero 3 del ranking: oggi è fuori dai primi 100 del mondo), che ha saputo racimolare la miseria di 6 game in una partita nella quale il romano ha dimostrato di essere veramente al top della condizione. Non è andata bene invece a Mattia Bellucci, che pure aveva un ostacolo di tutt’altra pasta, vale a dire il vincitore di Indian Wells Jack Draper, al quale ha portato via un set (il primo) al punto da costringerlo ad un’affannosa rimonta. Matteo Arnaldi è invece sotto 2-1 (ma ha vinto il terzo set) contro Felix Auger-Aliassime (chi vince sfiderà al secondo turno proprio Cobolli).

Cobolli è un rullo compressore: Cilic non può resistergli

A Cobolli sono bastati appena 101’ per avere ragione di Cilic. Che ha provato a resistere al ritmo imposto dal recente vincitore di Amburgo, ma senza avere le carte in regola per potergli stare alla sequela. Il 6-2 6-1 6-3 finale fotografa una partita che tale non è stata, se non nel terzo parziale, quando il croato ha provato a lasciar andare il braccio, aiutato in alcune circostanze anche da un po’ di vento.

Flavio però ha confermato di attraversare un momento di straordinaria forma fisica e mentale: ha convertito 6 delle 9 palle break avute a disposizione, disinnescando le tre concesse strada facendo. Ha servito con percentuali superiori al 70% sia con la prima che con la seconda, ma soprattutto ha mostrato aggressività e intelligenza tattica quando ha dovuto rispondere, impedendo a Cilic di trovare ritmo e fiducia.

Sesta vittoria sul rosso: la settima sarebbe primato personale

Nel primo set Cobolli ha trovato il break nel terzo gioco, salvando una palla per il contro break in quello successivo e poi confezionando un altro passo avanti decisivo nel settimo game, quando ha trovato il modo per scappare. Nel secondo ha fatto ancora meglio: subito avanti di un break, ha salvato le restanti palle avute da Cilic per provare a ristabilire la parità e da quel momento è andato via sul velluto, infilando vincenti a ripetizione anche e soprattutto nei momenti chiave del set.

Nel terzo l’equilibrio è sembrato più marcato, ma due errori gratuiti del croato nel sesto gioco hanno fatto pendere l’ago della bilancia definitivamente dalla parte dell’azzurro. Atteso ora dal possibile derby con Arnaldi o dal confronto con Auger-Aliassime, dove l’obiettivo sarà la settima vittoria consecutiva sul rosso dopo aver eguagliato il primato personale di 6 incontri vinti di fila, stabilito tra il 2023 (Challenger di Lisbona) e il 2024 (primo turno a Marrakech).

Bellucci spaventa Draper, poi non può nulla: resa onorevole

Chi aveva ben poco da perdere nel suo debutto sui campi di Parigi era Mattia Bellucci, che contro Jack Draper ha fatto decisamente un’ottima figura. Alla fine ha ceduto in quattro set per 3-6 6-1 6-4 6-2, ma le impressioni lasciate dal match sono state comunque positive, col britannico costretto a rimettersi in pista in fretta per non rischiare di fare la fine di altri colleghi illustri (su tutti Medvedev).

Clamoroso poi il modo col quale Bellucci ha chiuso il primo set: sul 5-3 e vantaggio a proprio favore, il giocatore lombardo ha battuto da sotto, di fatto obbligando Draper ad un affannoso recupero che è stato poi punito dal dritto profondo dell’italiano, sul quale non c’è stato modo di replicare. Quello è stato il punto “del torneo” di Bellucci, che dopo essere scappato sul 5-1 nel primo parziale ha subito la progressiva rimonta del britannico, che nel secondo ha messo il turbo e ha concesso poco alle velleità del bustocco. Che ha avuto una palla break (l’ultima) a metà del terzo set, combattuto anche più del primo, vinto 6-4 da Draper che poi ha chiuso senza particolari patemi d’animo, pronto a sfidare nel secondo turno uno tra Monfils e Dellien.

Per Bellucci è la quinta sconfitta di fila al primo turno, la sesta in totale della sua stagione sul rosso: l’ultima vittoria risale al debutto a Monte Carlo contro Cameron Norrie. Ma stavolta c’è poco da recriminare.

Roland Garros: il tabellone maschile