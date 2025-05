Madrid, Arnaldi spazzato via da Draper: il britannico vola in semifinale e al numero 5 della classifica ATP

Niente da fare per il sanremese, protagonista di un cammino da applausi: dopo un primo set da incubo, perso 6-0, nel secondo deve arrendersi sul punteggio di 6-4.

Stavolta niente imprese per Matteo Arnaldi. La bella avventura del sanremese al Masters 1000 di Madrid si è chiusa nei quarti di finale, col ko rimediato a opera di un “ingiocabile” Jack Draper. Il britannico, vincitore dell’ultima edizione del Masters 1000 di Indian Wells e protagonista di una prima parte di 2025 molto positiva, si è imposto in modo molto autorevole, approdando di gran carriera in semifinale e scalando ulteriormente la classifica ATP: adesso è al quinto posto.

Madrid, il quarto di finale tra Arnaldi e Draper

Un’ora e sedici minuti: tanto è durata la resistenza di Arnaldi, che per la verità è riuscito a tenere il campo soprattutto nel secondo parziale. Nel primo, di fatto, non c’è stata storia, con Draper martellante al servizio e col dritto. Una macchina perfetta il britannico, uno dei talenti maggiormente in ascesa nel panorama internazionale. E per Arnaldi, forse pure un po’ emozionato, è stato come sbattere contro un muro: 0-6 l’impietoso parziale al termine della prima frazione.

Reazione di Matteo, ma Draper non perde colpi

Nella seconda l’azzurro ha avuto un sussulto d’orgoglio, ha abbandonato tatticismi e azzardato qualche giocata un po’ più coraggiosa. Il break subito al quinto gioco, però, si è rivelato fatale. A Draper è bastato vivacchiare sul suo servizio, quasi una sentenza, per portare a casa la vittoria nonostante gli strenui tentativi di rimonta del sanremese. Per Arnaldi, comunque, gli applausi del pubblico madrileno e dello stesso Draper dopo il 4-6 che ha posto fine al match.

L’analisi di Bertolucci: “Arnaldi, fiducia dopo Madrid”

Lucida, come sempre, l’analisi al termine della partita di Paolo Bertolucci, che ha commentato la partita per Sky: “Non mi meraviglierei se vedessimo Draper in finale. Arnaldi ci ha provato, poteva far meglio e rendergli la vita più dura nel primo set, ma Draper in questo momento ha una marcia in più e lo ha dimostrato. Arnaldi – ha aggiunto Bertolucci – deve prendere fiducia da questa partita e da questo torneo, la stagione è lunga e lui ha i mezzi per migliorare la sua attuale classifica“.