Roma, Musetti batte pioggia e Medvedev: Lollo trionfa dopo il lungo stop. Daniil aizza il pubblico poi lo zittisce

Vince e convince Musetti, che contro Medvedev dimostra tutti progressi fatti nell'ultimo anno vincendo in due set nonostante lo show del russo e il lungo stop per pioggia

Continua a stupire Lorenzo Musetti, che vola ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto per la prima volta in carriera Daniil Medvedev, per altro in due set (7-5 6-4) e convertendo il primo match point dopo ben tre ore di sospensione per pioggia. Una prova di forza soprattutto mentale per il carrarino, che ora attende uno tra Arthur Fils e Alexander Zverev.

Musetti elimina Medvedev

Se questa partita si fosse tenuta un’anno tutti avrebbero dato per favorito Daniil Medvedev, nonostante la terra rossa sia la superficie meno amica del russo. Ma si sa, in un anno le cose possono cambiare eccome e Lorenzo Musetti è qui a dimostrarcelo. Basta confrontare i risultati ottenuti nei Masters 1000 sulla terra, dove l’anno scorso ottenne in ordine un terzo, un secondo e un primo turno tra Montecarlo, Madrid e Roma, mentre quest’anno può vantare già una finale nel Principato e una semifinale nella capitale spagnola.

Risultati che gli hanno permesso di entrare in top-10, scavalcare Medvedev in classifica e partire con i favori del pronostico contro il russo. Pronostico che Musetti ha convertito in realtà in campo, aggiudicandosi un primo set estremamente combattuto – dove ha anche sprecato una chance di servire per il parziale – con il risultato di 7-5, e il secondo grazie a un break in avvio mantenuto sino al 6-4 finale, confermando quanto visto da un anno a questa parte, ovvero che Lorenzo è ormai un giocatore in piena ascesa, mentre Daniil purtroppo sembra essere vittima di una parabola opposta.

Musetti non perde la calma nonostante la sospensione sul match point

Tra il momento del primo match point e l’effettivo termine della partita c’è stata però una lunga pausa. Non perché Musetti abbia fallito l’occasione di chiudere l’incontro prolungandolo, ma a causa del forte acquazzone che si è abbattuto su Roma proprio al momento in cui Lorenzo si apprestava a servire, obbligando il giudice di sedia a sospendere il match.

Match che per riprendere deve attendere circa tre ore, quando sul cielo di Roma torna il sereno. Uno stop che avrebbe potuto anche mettere in difficoltà Musetti, il quale però ha confermato tutti i propri progressi, anche a livello mentale, chiudendo alla prima occasione appena rimesso piede in campo con un bel dritto vincente al termine di un lungo scambio. Lorenzo vola dunque ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà il vincente della sfida tra Arthur Fils e Alexander Zverev.

Medvedev litiga col pubblico e lo zittisce

Una delle cose che certamente non sono cambiate in un anno sono i plateali show in campo di Medvedev, che anche in occasione della sfida contro Musetti ha avuto occasione di dare “spettacolo”. Sulla situazione 5-3 in favore di Lorenzo nel secondo set, il pubblico della GrandStand Arena, consapevole del momento delicato del match, ha incitato il tennista azzurro, ritardando di qualche istante l’inizio del game.

Come se nulla fosse Medvedev ha servito comunque la prima, nonostante il giudice di sedie avesse detto di aspettare che calasse un po’ di silenzio, venendo poi obbligato a ripetere il colpo. A questo punto Daniil ha iniziato a bisticciare col pubblico, portandosi poi l’indice davanti alla bocca per zittirlo, scena che ovviamente ha scatenato la reazione dei tifosi che hanno iniziato a fischiarlo, con il russo che reiterato il gesto più volte, ritardando ulteriormente l’inizio del game, poi da lui vinto.

Musetti appieda Sonego e si ritira dal doppio

Poco dopo la vittoria su Medvedev è arrivata anche l’ufficialità del ritiro di Musetti dal torneo di doppio dove era iscritto con Lorenzo Sonego, con il quale aveva battuto i fratelli Berrettini all’esordio. Una decisione che era nell’aria, soprattutto dopo l’interruzione per pioggia che ha avvicinato ulteriormente i due match del carrarino previsti oggi. Avanzano dunque direttamente ai quarti Heliovaara e Patten.