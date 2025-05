Juventus in pressing su Endrick: dalla Spagna la rivelazione sul talento del Real Madrid 

Con Vlahovic in partenza e le difficoltà per riscattare Kolo Muani i bianconeri hanno chiesto il prestito del giovane brasiliano

Endrick è l’ultima idea della Juventus per rinforzare il proprio attacco nel calciomercato estivo: i bianconeri starebbero insistendo con il Real Madrid per il prestito del giovane talento brasiliano.

Juventus su Endrick

Il futuro del Brasile nel mirino della Juventus: parliamo di Endrick, 18enne attaccante sudamericano che ha appena concluso la sua prima stagione in Europa, nelle fila del Real Madrid. Un’annata da comprimario, data la foltissima concorrenza nella squadra madrilena: nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, Endrick veniva dopo Mbappé, Vinicius e Rodrygo, ma nei minuti trascorsi in campo ha dimostrato la sua esplosività e le qualità tecniche.

Basti pensare ai gol all’esordio nella Liga (contro il Valladolid) e in Champions League (allo Stoccarda), rimasti poi gli unici nelle due competizioni. In Coppa del Re, dove ha avuto un minutaggio maggiore, Endrick ha invece segnato 5 gol in 7 partite.

Le telefonate al Real

Secondo il portale spagnolo Chiringuito tv, la Juventus ha seguito sempre con attenzione Endrick e ora è passata all’azione. Nelle ultime settimane la dirigenza bianconera avrebbe ripetutamente contattato il Real per chiedere il prestito di Endrick per la prossima stagione.

Una soluzione che teoricamente accontenterebbe anche la casa blanca, interessata a dare minuti altrove al suo giovane attaccante – magari in un club che disputa la Champions – senza ovviamente perdere il possesso del suo cartellino.

Vlahovic e Kolo Muani in partenza

Vedremo se il Real aprirà a questa opzione, molto dipenderà dal nuovo allenatore, Xabi Alonso, arrivato a sostituire Carlo Ancelotti. Intanto la Juventus si prepara a fare spazio in organico a Endrick: Dusan Vlahovic è sul mercato, si attende che arrivi una buona proposta per la sua cessione definitiva. La Juve, inoltre, vorrebbe trattenere Randal Kolo Muani, ma la trattativa per il riscatto del cartellino dal Psg appare piuttosto complicata: ad oggi, il francese è destinato a fare le valigie.