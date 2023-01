Juve, Di Maria: "Difficile restare concentrati"

Il giocatore argentino: "E' un momento molto duro"

29-01-2023 18:39

Angel Di Maria a Sky ha parlato dopo la sconfitta della Juve contro il Monza: “E’ un momento molto difficile, stiamo lavorando e se con l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partita oggi abbiamo commesso troppo errori. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima”.

“Non sento la responsabilità, io sono qui solo per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per evitare i tanti errori. E’ difficile restare concentrati. Ritrovarsi a metà della classifica è strano, ma non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo cercare di lavorare per pensare alla prossima partita che è molto importante”.