Juve, il caso Suarez scatena l’ira dei tifosi

Il caso Suarez continua a far discutere i social. L’ultima notizia che arriva da Perugia riguarda la richiesta della Procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 persone, tra cui l’avvocatessa Maria Turco che ha seguito il caso per conto del giocatore. Le ipotesi di reato per gli indagati riguardano la falsità ideologica e la rivelazione dei segreti di ufficio. Il 28 settembre si terrà l’udienza preliminare.

Il caso Suarez

Si parla da oltre un anno dell’esame di Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano ha sostenuto all’università di Perugia l’esame di italiano per conseguire la cittadinanza italiana, ed avere anche un’eventuale facilitazione per giocare nella serie A. Le polemiche sono scoppiate da subito e sono divampate dopo che sono stati diffusi i video dell’esame che mostrano il giocatore in evidente difficoltà nel parlare italiano.

Il caso sui social

I tifosi juventini attaccano i media che hanno cavalcato la notizia facendo riferimento al fatto che nei rinviati a giudizio non figurano persone direttamente collegate alla società bianconero: “A parte che hanno scritto che la Turco è l’avvocato della Juve, tutti già colpevoli col rinvio al giudizio. Magari tra 5/6 anni saranno assolti ma nessuno se ne interesserà”. Anche altri tifosi fanno notare l’estraneità della Juve: “Per la precisione l’avvocato incaricato dalla Juventus non è Maria Turco ma Chiappero e nella conclusione delle indagini non si fa riferimento al fatto che abbia agito in nome o per volontà della Juventus”.

I fan della Juve rimandano al mittente le accuse ricevute nel corso degli ultimi mesi: “Mesi e mesi di indagini, di supposizioni, di ipotesi poi immagino lo sconcerto totale di quelli che speravano nel coinvolgimento di Paratici, Cherubini, Agnelli e chissà chi altri. Mi dispiace per voi”.

Dove sono i mandanti?

Ma i tifosi delle altre squadre criticano le conclusioni della Procura di Perugia in quanto a loro dire mancherebbero i “mandanti” di questa situazione: “Praticamente l’università e il giocatore hanno fatto tutto da soli”, sostiene un tifoso. Mentre Gianluca fa notare: “Chi ha fatto le veci del mandante si è immolato alla causa imbarcandosi su un volo British Airways non più di 10 giorni fa”. E ancora: “Naturalmente chi aveva pianificato tutto la passerà liscia”.

SPORTEVAI | 21-06-2021 12:36