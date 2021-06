Mercato Juventus, Allegri non aspetta Ronaldo: caccia alla punta

Juventus al lavoro per mettere a segno un colpo in attacco nelle prossime settimane. Dopo aver confermato Alvaro Morata per un’altra stagione, i bianconeri devono ancora risolvere le situazioni di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, entrambi in scadenza di contratto nel 2022.

Ma gli uomini di mercato della Vecchia Signora, e lo stesso Massimiliano Allegri, che avrà più voce in capitolo per la campagna acquisti, non aspettano le decisioni di CR7 e vanno a caccia di un’altra punta: l’identikit tracciato dai bianconeri prevede un giocatore con caratteristiche fisiche importanti, in grado di giocare da attaccante centrale e far salire la squadra.

Tra i primi nomi sulla lista spiccano quelli di Edin Dzeko e Arkadiusz Milik, ma per ora entrambi sono stati messi da parte perché la Juve cerca un profilo più giovane. Ecco quindi che risalgono le quotazioni di Gianluca Scamacca, anche se non sarà facile trattare con il Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno valutando anche Andrea Petagna, che lo stesso Allegri fece esordire in Serie A quando era al Milan ed ora veste la maglia del Napoli.

Tornando al discorso Ronaldo, in caso di addio a CR7 la Juve andrà alla caccia di un attaccante esterno di sinistra: la rosea fa il nome del brasiliano Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City.

OMNISPORT | 21-06-2021 10:24