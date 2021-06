Mercato Juventus, è sfumato il primo rinforzo per Max Allegri

Brutto colpo per la Juventus: uno degli obiettivi primari sul mercato sembra essere definitivamente sfumato. I bianconeri avranno ancora Morata per la prossima stagione, ma resta il dubbio su Cristiano Ronaldo che nell’ultima conferenza stampa all’Europeo ha spaventato nuovamente i tifosi parlando del futuro.

La Juventus si sta quindi muovendo per rinforzare l’attacco e il nome più caldo nelle ultime settimane è stato quello di Memphis Depay. L’olandese ha salutato il Lione ed è pronto per una nuova avventura in un grande club.

Nella conferenza stampa in vista della prossima sfida dell’Olanda contro l’Austria, Depay ha voluto parlare proprio della sua prossima destinazione: “Tutti sanno che sto parlando con il Barcellona e penso che presto avremo novità in merito. Dobbiamo aspettare, ma direi che a breve potremo sapere qualcosa di definitivo. Adesso dobbiamo pensare solo a battere l’Austria, poi dovremo andare partita dopo partita. L’Austria è un avversario difficile, speriamo di vincere e siamo concentrati su questo. Contro l’Ucraina abbiamo iniziato benissimo, poi abbiamo avuto qualche problema nella ripresa ma credo che abbiamo mostrato le nostre qualità”.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona è pronto ad accogliere Depay: pronto un contratto biennale per il giocatore olandese con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro netti a stagione. L’annuncio è atteso per i prossimi giorni, forse già nella giornata di oggi.

La Juventus adesso è costretta a guardarsi nuovamente in giro. Depay era uno degli obiettivi principali dei bianconeri, Allegri ha sperato nella conclusione dell’affare ma i blaugrana hanno avuto la meglio. Per ora, il tecnico livornese, dovrà accontentarsi della permanenza di Morata.

OMNISPORT | 16-06-2021 15:23