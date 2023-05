I bianconeri di Massimiliano Allegri saranno impegnati allo stadio andaluso del "Ramon Sanchez-Pizjuan" per la semifinale di ritorno di Europa League

16-05-2023 13:57

A due giorni dalla sfida contro il Siviglia, la Juventus continua la preparazione della semifinale di ritorno di Europa League in programma giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21. Allo stadio “Ramon Sanchez-Pizjuan” c’è in palio il pass per la finale di Budapest, dove, ad attendere la vincente del confronto tra Juve e Siviglia ci sarà una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Il gruppo si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino e ha lavorato sulla costruzione della manovra sotto pressione. Domani è la vigilia della sfida. Appuntamento in mattinata per l’ultimo allenamento prima della partenza, in programma nel pomeriggio. Alle 19,40 è in programma la conferenza stampa di presentazione del match direttamente dal “Ramon Sanchez-Pizjuan”.