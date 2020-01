Juve in fuga ma la telecronaca di Sky fa infuriare tutti

Adesso è fuga vera. La Juventus nonostante le solite sofferenze nel finale ha portato a casa altri tre punti sfruttando il mezzo passo falso dell’Inter a Lecce. Ed ora i bianconeri trascinati dal solito Cristiano Ronaldo se ne vanno a più 4 punti sui nerazzurri di Conte. Sui social oltre all’esaltazione di Cr7 molti tifosi hanno ancora una volta trovato spunti di critica verso la telecronaca di Sky.

Cr7 fa 7 su 7

Impossibile però partire da Cristiano Ronaldo che contro il Parma con la doppietta messa a segno ha timbrato il cartellino per la settima partita di fila. Stavolta una doppietta che proprio nel finale stava diventando un altro hat trick. Per Cr7 gli elogi si sprecano: “E dire che era finito” sottolinea qualcuno; altri rincarano la dose: “E pensare cosa avrebbe potuto fare senza sinusite…”; e altri che continuano sul filo dell’ironia: “Da quando ha fatto crescere il codino è implacabile”.

Elogio di Ronaldo by Piccinini

L’ex telecronista Mediaset è stato uno dei primi a twittare su Cr7: “Non tutti lo amano; molti lo esaltano anche quando non lo meriterebbe; ha quasi 35 anni e non potrà più essere quello di 10 anni fa; prima o poi sarà costretto a scegliere un campionato più facile; ma @Cristiano, dopo 20 anni di carriera, rimane un esempio pazzesco”.

Sky fa arrabbiare tutti

C’è però una parentesi di critica a margine di Juve-Parma ed è ancora una volta dedicata alla telecronaca di Sky, stasera affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Soprattutto la prima voce ha fatto discutere. C’è chi, milanista, nota un certo servilismo: “A Sky Sport Compagnoni deve anche giustificare le poco presenze sugli spalti. Ci deve essere un ambientino tipo Germania Nazista lì. Il terrore di parlar male della Juventus. Schiavi per sempre”.

Ma anche tra gli interisti c’è chi si lamenta riportando alcuni passi della telecronaca: “Passi in avanti nella reazione di Dybala rispetto a Roma per la sostituzione” dice Compagnoni; “Passi in avanti nella reazione di Dybala rispetto a Roma per la sostituzione” ancora Compagnoni in telecronaca.

Si lamentano anche gli juventini per una frase subito dopo il pareggio del Parma: “Maurizio Compagnoni, in telecronaca Sky Sport, ha appena detto che D’Aversa vorrebbe portare a casa il risultato per il suo Parma e per il suo caro amico Antonio Conte”.

E c’è chi addirittura sottolinea come l’inno della Juve sia stato tagliato a differenza di quello della Roma: “Egr. sig. @SkySport Non capisco… perché la settimana scorsa l’inno della Roma (bellissimo) è stato fatto sentire praticamente tutto e il nostro solo qualche secondo? Così, è solo una curiosità”.

SPORTEVAI | 19-01-2020 23:00