Avviata l'istanza per il procedimento internazionale. La testimonianza del portoghese è uno dei tasselli mancanti circa la "manovra stipendi"

01-02-2023 11:09

Nuovo step dell’inchiesta Prisma, che indaga sui conti della Juventus dal 2018 al 2021. E’ ufficialmente partita, infatti, l’istanza di rogatoria internazionale con le autorità saudite e portoghesi per ascoltare l’ex stella portoghese Cristiano Ronaldo. La Procura di Torino ha già informato i legali rappresentanti italiani – John Shehata e Salvatore Pino – dell’attaccante ora in forza all’Al-Nassr di Riyadh.

Juve, inchiesta Prima: parte la rogatoria internazionale per sentire CR7

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, quindi, Cristiano ha quindi aperto la porta ai magistrati torinesi, che ora sono pronti a raccogliere le sue testimonianze da persona informata sui fatti. E, di fatto, anche particolarmente interessata, dal momento che CR7 vorrebbe capire il motivo per il quale non gli sarebbero stati pagati i 19,9 milioni della scrittura privata con la Vecchia Signora risalente alla stagione 2020-2021. In particolare, i pm di Torino Mario Bendoni, Ciro Santoriello e l’aggiunto Marco Gianoglio hanno già sentito tutti i calciatori bianconeri sulla cosiddetta “manovra stipendi”. Tutti, per l’appunto, tranne Cristiano Ronaldo.

Inchiesta Prisma: i possibili luoghi d’incontro tra pm e Cristiano Ronaldo

Secondo invece il quotidiano Libero, inizialmente l’incontro avrebbe dovuto svolgersi – fugace – all’aeroporto Levaldigi di Cuneo. Dopodiché c’è stato un cambio di programma, dal momento che l’incontro prevede più di qualche semplice minuto di colloquio. Ecco quindi, il cambio di scalo (il “Sandro Pertini” di Caselle) con la possibilità di trasferirsi al ristorante “La Credenza” di San Maurizio Canavese, ambiente famigliare di CR7 in cui era solito recarsi con la compagna di vita Georgina Rodriguez.