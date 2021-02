Juve-Inter, non solo Conte-Agnelli: "Sgarbo di mercato di Paratici"

Ad infiammare lo scontro tra Juventus e Inter non sarebbe solo la querelle tra il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte e il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, che non se le sono mandate a dire durante e dopo la semifinale di ritorno del match di Coppa Italia di martedì sera all’Allianz Stadium.

Secondo le indiscrezioni per ora non confermate riportate da Repubblica, il dirigente della Juventus Fabio Paratici avrebbe più volte contattato il centrocampista dei nerazzurri Nicolò Barella per provare a convincerlo a rompere con l’Inter e a sposare la causa della Vecchia Signora. Una sgarbo di mercato in piena regola che, se confermato, avrebbe ulteriormente avvelenato i rapporti tra le due parti.

Intanto si attendono le decisioni del giudice sportivo in merito alla vicenda Conte-Agnelli: se sul referto dell’arbitro e degli ispettori federali non ci fosse nulla sul caso, il giudice non potrebbe comminare multe o squalifiche ma potrebbe intervenire la Procura della Figc, come già fatto la scorsa settimana con l’apertura di un fascicolo d’indagine riguardante lo scontro Ibrahimovic-Lukaku.

Se si considerano i precedenti, Conte potrebbe essere squalificato fino a due turni, mentre i dirigenti potrebbero essere inibiti per un mese. Le misure minime potrebbero invece essere delle multe. Gli articoli contestati potrebbero essere il 39 (condotta gravemente antisportiva) o il 4 (sui principi di lealtà, correttezza e probità). A rischio ci sarebbero anche Oriali e Paratici.

OMNISPORT | 11-02-2021 10:02