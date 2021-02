Inter: Bonolis durissimo contro Andrea Agnelli e Leonardo Bonucci

La querelle Antonio Conte – Andrea Agnelli giovedì sarà sotto l’esame della giustizia sportiva, dopo le immagini poco edificanti di martedì sera durante e dopo la sfida di Coppa Italia. Intanto sui social e sui media si infiamma la polemica per lo scontro tra il presidente della Juventus e l’ex allenatore bianconero, che avrebbe coinvolto anche i dirigenti Oriali e Paratici in tribuna.

Ad attaccare duramente i dirigenti della Juventus è stato anche Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso vip dei nerazzurri, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso così su Agnelli: “La signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. È l’arroganza che porta a questo. Conte ha un carattere che s’infiamma subito, e mi sta bene, ma gli altri non sono angioletti scesi dalle nuvole…”.

Bonolis se l’è presa anche con Leonardo Bonucci, protagonista di un battibecco in panchina con il suo ex tecnico: “Bonucci dice che si deve rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo oppure in panchina. Da che pulpito… Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure”.

I nerazzurri, eliminati da Champions League e Coppa Italia, ora devono puntare tutto sul campionato: “Conte è un professionista serio, dà tutto per la squadra che è chiamato a guidare e la società per la quale lavora. La Juve vista in campo in Coppa Italia mi sembrava il Crotone che difendeva il risultato, ma con una difesa molto forte e giocatori che in contropiede ti creano difficoltà. Purtroppo l’Inter ha pagato le ingenuità commesse all’andata”.

OMNISPORT | 10-02-2021 21:34