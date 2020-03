Juve-Inter, Steven Zhang rincara la dose: nuovo attacco

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è sotto indagine da parte della Figc dopo il durissimo sfogo social in cui ha bersagliato il presidente della Lega di serie A Paolo Dal Pino, definendolo anche un "pagliaccio" per la decisione di rinviare Juve-Inter e altre 5 partite dello scorso turno, inizialmente previste a porte chiuse.

Zhang non si è affatto pentito della sua uscita sui social e in una serie di interviste alla stampa statunitense ha rincarato la dose: "Le mie parole sono state leggere e non abbastanza forti nei confronti delle istituzioni del calcio" ha detto al Financial Times il rampollo della famiglia Zhang, proprietaria di Suning. "Io rappresento un club da milioni di tifosi e ho il dovere di preservare la salute e fare tutto ciò che sia in mio potere per dare il buon esempio".

"Giocare a porte chiuse è la cosa giusta da fare, è la scelta corretta affinché la gente non corra rischi. Giocare un match senza tifosi è difficile sotto molti punti di vista e non piace a nessuno, ma è necessario andare avanti con il calendario e con tutte le attività, privilegiando la salute pubblica sopra ogni cosa. Al momento è l’unica opzione percorribile".

"Come presidente di una squadra di calcio e come manager di una organizzazione coinvolta in questi eventi, non potevo accettare una proposta che avrebbe messo a repentaglio la salute delle persone", ha continuato il numero uno nerazzurro.

"Non è importante di che partita si trattasse, non è importante che si rimandasse di 24 o 48 ore: sapevamo che la situazione non si sarebbe risolta in un lasso di tempo così breve. Ho fatto ciò che era giusto fare dal punto di vista morale, anche se dire no è complicato. Abbiamo fatto la scelta giusta e ora tutti se ne stanno accorgendo".

Zhang ha donato 100mila euro all'ospedale Sacco per far fronte all'emergenza Coronavirus.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 12:18