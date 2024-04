Inter, Zhang scatenato: accuse e proclami da Lautaro a Inzaghi, il web in fiamme

Zhang, al GP di Cina, torna a parlare e assicura: "Con me Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli". E fa il punto anche sul futuro di Lautaro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter cambia proprietà? Tutt’altro. Zhang si tiene stretto il club e rilancio: “Finché ne sarò presidente, l’Inter competerà sempre ai massimi livelli”. Lo ha detto a La Gazzetta dello Sport, che spiega come il proprietario dei nerazzurri abbia risolto la questione del prestito con Oaktree, trovando un nuovo partner.

Inter, Zhang non lasci. Anzi, rilancia: la mossa del patron

Fisicamente a Shanghai per il Gran Premio in Cina di Formula 1, Steven Zhang ha la mente rivoltà al derby di lunedì che può valere la seconda stella. Non solo lo scudetto: le buone notizie in casa Inter riguardano anche il futuro del club, meno a rischio rispetto a qualche mese fa. Già, perché – come già trapelato ieri – il proprietario dell’Inter sta per chiudere un accordo con il fondo statunitense Pimco per un prestito da 400 milioni di euro, che garantirà a Zhang la gestione della società per i prossimi tre anni. Nel contempo Oaktree sarà liquidata con i 375 milioni del precedente finanziamento.

Le parole di Zhang gasano l’ambiente nerazzurro: il futuro dell’Inter

Alla Gazzetta dello Sport Zhang ha detto che “finché sarò presidente e proprietario del club, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli”. Un breve messaggio, ma incisivo. Che lascia ben sperare per il domani. Poi ha aggiunto: “Siamo pronti a scrivere la storia, siamo molto vicini a farlo. Il mio cuore è con l’Inter, con il mio allenatore, con i miei ragazzi e con i nostri tifosi”. Certo, non si esclude l’ipotesi cessione nel caso in cui qualcuno si presentasse col miliardo e 200mila euro richiesti. Ma, in assenza di investitori, il futuro dell’Inter è altrettanto al sicuro, dal momento che la questione Oaktree è ormai in via di risoluzione. L’annuncio ufficiale della nuova operazione Zhang sarebbe imminente.

Inter, Zhang parla anche del futuro di Lautaro Martinez

A margini del Gp di Cina, il numero uno dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky, non risparmiando accuse: “Le voci di cessione sono false, ce ne state tante negli ultimi sette anni. Abbiamo vinto sei trofei e siamo vicini al settimo trofeo, la seconda stella per il club: finché sarò presidente continueremo a lottare e a vincere. La mentalità vincente non è mai stata così alta”. Quindi un passaggio sul futuro di Lautaro Martinez e l’argomento rinnovo. “L’abbiamo visto crescere, è diventato un vincente, per noi è un dono. Nessun dubbio: continueremo insieme”.

Zhang si mostra in pubblico. E i tifosi dell’Inter si scatenano

“Abbiamo notizie degli amici che chiedevano dove stesse Zhang?” scrive su X Gabrieselasie”. “Dovete impazzire. Grande Inter, grande Suning, grande Zhang” commenta Francesco. “Dure queste galere cinesi” pungola ‘Zhang l’immortale’ postando il video dell’intervista del patron a Sky. “Falli ‘esplodere’ presidè, falli esplodere” twitta ancora Ierardi. “Non date retta alle parole di Zhang, sono solo menzogne, lui è in carcere a fare questa intervista. Quello alle sue spalle è un fotomontaggio” chiosa AntoSfa ricorrendo all’arma dell’ironia.