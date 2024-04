Inter-Lautaro, Zhang dice sì al rinnovo: ecco le cifre del maxi-ingaggio dell’argentino

Il presidente ha autorizzato i dirigenti a concludere la trattativa: per il Toro prolungamento di contratto fino al 2029 con un importante aumento di stipendio.

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I tifosi dell’Inter si preparano a una doppia festa: prima per lo scudetto e poi, a breve, per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il presidente Steven Zhang ha infatti autorizzato i dirigenti nerazzurri a finalizzare la trattativa per il prolungamento di contratto dell’argentino che riceverà un sostanzioso aumento di ingaggio.

Inter, Zhang dice sì al rinnovo di Lautaro Martinez

Tutto pronto in casa Inter, ormai manca solo la firma per il rinnovo di Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang ha dato l’ok alla finalizzazione della trattativa per il prolungamento di contratto del “Toro”, per il quale l’Inter farà uno strappo alla regola, oltrepassando il tetto per gli stipendi fissato dalla proprietà cinese dopo lo scudetto del 2021.

Inter, il nuovo maxi-ingaggio di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez guadagna oggi 6 milioni di euro l’anno in un contratto con scadenza nel 2026. Col nuovo accordo, l’argentino aumenterà in maniera consistente il suo stipendio, toccando i 9 milioni di euro annui (bonus inclusi), una cifra che lo renderà ampiamente il giocatore più pagato all’interno dell’organico nerazzurro. Inoltre verrà spinto più in là il termine del contratto, che avrà scadenza nel giugno 2029.

Inter, Lautaro l’eccezione per Zhang

L’operazione riguardante il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez conferma la volontà di Zhang di continuare a investire nell’Inter, anche se con paletti di spesa ben delimitati: quella per il “Toro” è di fatto un’eccezione, necessaria per mantenere l’Inter competitiva ai massimi livelli.