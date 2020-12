Juve-Jeep fino al 2024: accordo da 45 milioni a stagione

Il sodalizio prosegue. La Juventus e lo sponsor Jeep portano ufficialmente avanti una partnership che dura ormai da quasi 10 anni. E che, come annunciato dal club bianconero, è stata prolungata per altre tre stagioni, fino al 2024.

Questo il comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi”.

L’accordo con la Jeep prevede un leggero aumento rispetto alle ultime stagioni: da 42 a 45 milioni di euro all’anno, oltre ai bonus già citati dalla Juventus. Lo sponsor sulle maglie di Cristiano Ronaldo e compagni, dunque, non cambierà.

