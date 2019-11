Juve, joya Dybala ma l'esultanza fa discutere

Comprensibilmente soddisfatti i tifosi juventini che possono celebrare il primo posto nel girone che vuol dire quantomeno giocare il ritorno degli ottavi di finale in casa (sull’avere un avversaria più abbordabile è tutto da vedere, viste le tante mine vaganti che ci saranno). Il web bianconero promuove praticamente in toto la truppa di Maurizio Sarri e non mancano spunti interessanti.

Trazione europea – Tanti seguaci della Vecchia Signora hanno apprezzato il modo di giocare della squadra, specialmente se paragonato al campionato. Un tifoso su Facebook infatti commenta così sulla pagina ufficiale: “No beh, vorrei capire perché giochiamo male in campionato e bene in Champions, ma penso che il motivo sia che in Europa le squadre giocano e concedono di più (sebbene questa non sia una giustificazione).

Gol polemico – Una miriade i commenti per Paulo Dybala, match winner in questo 1-o all’Atletico Madrid. Ma non mancano riferimenti poco entusiasti alla sua esultanza (saluto militare, come il compagno di squadra turco Demiral e la sua nazionale), non soltanto da parte di tifosi di altre squadre che ovviamente ci vanno giù pesante, ma anche da parte di qualche bianconero che scrive “Secondo me se lo poteva evitare, capisco tutto ma facendo così rischia di far passare in secondo piano il capolavoro di gol che ha fatto”.

Le due sorprese – Fra i più lodati dagli internauti juventini ci sono due giocatori che spesso invece sono finiti nel mirino delle critiche, ovvero De Ligt e Bentancur. Il primo comincia a far capire perché il suo cartellino sia costato così tanto ma è soprattutto il secondo a stupire, difatti un tifoso commenta “Ah, finalmente! Allora ecco come funziona, basta ricordarsi che se giochi nella Juve un brocco non puoi essere”. La serata juventina (qui tutte le foto) è comunque un successo.

SPORTEVAI | 26-11-2019 22:56