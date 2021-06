Juve: Laura Giuliani, anche per lei è il momento di cambiare

A volte basta una frase a cambiare il senso del presente di un professionista, quando ormai la stagione si è conclusa e occorre guardare oltre proiettandosi già verso le inevitabili manovre di riposizionamento estive. Così è anche per Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della nazionale, che ha conquistato di diritto un posto tutto per sé tra il pubblico che hanno percepito quanto sia inevitabile la separazione.

Laura Giuliani verso il Milan

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio si è soffermato sul futuro di Laura Giuliani, ospite negli studi di Sky Sport lanciando una delle sue anticipazioni, rivolte nello specifico proprio alla giocatrice della Juventus. “Giocherà nel Milan l’anno prossimo”. Nulla che abbia turbato poi Laura Giuliani, che si è apprestata a replicare, con una risposta interlocutoria:

“Non confermo né smentisco”.

Nulla da scartare a priori, insomma, per la calciatrice che anche in quest’ultimo anno ha contribuito al successo della squadra femminile bianconera e all’avanzata della Nazionale azzurra, che continua a incassare importanti risultati, dopo l’exploit dei Mondiali di Francia nel 2019.

L’amore per la maglia della Nazionale di Laura Giuliani

Per Laura, portiere classe 1993 che dal 2017 difende i pali della Juventus e dal 2013 quelli delle azzurre, venendo inserita alla fine dell’anno, tra i dieci migliori portieri del mondo, è arrivata una fase di svolta. Un ritorno alle origini che si va concretizzando in questi giorni di grande fermento a causa di Euro 2020:

“Il peso di rappresentare la propria nazione, io vedo tutti i sacrifici che ho fatto in quella maglia. La Nazionale è qualcosa che puoi rappresentare ovunque, ti porti il peso di tutte le milioni di persone che ti stanno seguendo”, ha dichiarato la Giuliani.

Un cambiamento importante che, a differenza della collega Regina Baresi, non è un addio definitivo al calcio giocato, ma nel caso di Laura Giuliani è la decisione di accettare la proposta del Milan e dall’inizio della prossima stagione trasferirsi a Milanello, chiudendo un ciclo. In attesa di un nuovo corso, stavolta in rossonero.

VIRGILIO SPORT | 17-06-2021 15:25