Juve, mistero social: Agnelli posta i pullman a San Siro

La Juventus si gode il giorno dopo la pesantissima vittoria ottenuta a ‘San Siro’. Una vittoria che ha permesso ai bianconeri di avvicinarsi alla testa della classifica accorciando su Inter e Milan, oltre che di sorpassare il Napoli.

A fare discutere però è soprattutto il post pubblicato dal presidente Andrea Agnelli, assente su Twitter addirittura dall’agosto 2019 quando postò la lapide in memoria delle vittime dell’Heysel.

Stavolta invece Agnelli ha scelto una foto dei pullman della Juventus davanti a ‘San Siro’. Post enigmatico che qualcuno ha collegato alle motivazioni della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI sul rinvio della gara contro il Napoli.

Solo supposizioni però, in tal senso infatti non sono arrivate e quasi certamente non arriveranno conferme ufficiali dalla Juventus lasciando così alla libera interpretazione di ciascuno un post decisamente enigmatico.

OMNISPORT | 07-01-2021 23:06