Juve, Paratici: "Mercato? Vediamo opportunità"

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni della Rai prima della gara di Coppa Italia contro il Genoa: “Riguardo Scamacca e Shomurodov, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva. Siamo contenti di chi abbiamo, poi logicamente il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le coglieremo, altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta”.

Sul match: “Giochiamo per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Anche stasera daremo il massimo per passare il turno”.

OMNISPORT | 13-01-2021 20:52