Juve, Paratici spiazzato: revisione dei piani per Isco dal Real

Da un lato c’è Isco, fantasista ormai stanco del Real Madrid e del ruolo a lui riservato, dall’altro un mercato sofferente ma non immobile neanche nella prospettiva di limitazioni inevitabili e investimenti più pacati, a causa della pandemia che ha contratto le opportunità finanziarie dei grandi club.

Ruolo ai margini per Isco al Real: Juve e non solo alla finestra

Isco e il Real Madrid sono in una relazione complicata, come verrebbe da ironizzare alludendo a una consueta espressione da social. ma non è solo questione di feeling tra il giocatore e società e panchina. Suo padre Paco Alarcon, nelle vesti di procuratore a ‘El Larguero’ aveva confidato l’idea di una esperienza nuova a breve.​

“In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro campionato. Restare al Real fino a fine stagione? Non sarebbe un problema”.

La Juventus, assai affascinata dall’idea di portare a Torino un altro gioiello del Real Madrid, dopo Cristiano Ronaldo (a sua volta assai favorevole all’asse Real-Juve) aveva tentato a modo suo la via della trattativa senza riuscire a gennaio a concretizzare alcun movimento. In questa finestra di gennaio, era stata paventata anche la via dello scambio Erksen-Isco, ma l’attuale condizioni societaria dell’Inter e le parole dell’allenatore, Antonio Conte, non sostengono questa tesi assai più concreta mesi fa.

La situazione di Isco al Real Madrid

La condizione di difficoltà in cui versa Isco è nota e alletta la Juventus, come altre grandi società europee sull’onda della stessa disponibilità del calciatore a lasciare Madrid. Solo un cambio di allenatore, con simili premesse, può cambiare la sua situazione.

Già durante il mese di gennaio scorso Isco è stato accessibile per diversi club, la Juventus non era tra quelli interessati perché non sta cercando quel tipo di giocatore mostrandosi ben poco aggressiva.

Il futuro di Zidane al Real Madrid

Ma lo spagnolo tornerà sul mercato in estate, dalla Liga all’Italia passando per la Premier League non mancheranno le occasioni. Dipenderà tutto dall’offerta che riceverà Florentino Perez e da Zinedine Zidane, che per lui non ha alcun progetto ma che potrebbe salutare il Real, a sua volta, a fine stagione. E dal Siviglia che, dopo il colpo Papu Gomez potrebbe addirittura tentare Isco con il tecnico giusto in panchina.

VIRGILIO SPORT | 15-02-2021 09:48