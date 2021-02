Mercato Juventus: in estate una punta gradita a CR7

Durante l’ultima finestra di mercato, la Juventus sembrava destinata a portarsi a casa una nuova punta ma, alla fine, non si sono verificate le condizioni giuste e Andrea Pirlo è rimasto con la stessa rosa di attaccanti.

All’orizzonte ci sarebbe una suggestione particolarmente intrigante. Durante la finestra estiva di mercato, la Vecchia Signora potrebbe tentare l’assalto a Karin Benzema, attaccante in forza al Real Madrid.

Il bomber francese è in scadenza di contratto con il Real Madrid e, al momento, il rinnobo non sembra tanto semplice. Come nel caso di Sergio Ramos, il club blanco pare intenzionato a non fare sforzi economici folli e investimenti a lungo termine (massimo un anno di contratto).

Dopo 12 stagioni con la casacca del Real Madrid, Karim Benzema potrebbe rimettersi in gioco altrove. Si parla di un suo possibile ritorno in Ligue 1, in particolare al Lione, il club che l’ha lanciato nel grande calcio.

Tuttavia, anche la Juventus ci starebbe facendo un pensiero. Karim Benzema ha giocato a lungo con Cristiano Ronaldo e, per caratteristiche tecniche, si trova alla perfezione con il portoghese. Sarebbe una risorsa in più assieme ad Alvaro Morata.

Chiaramente la differenza la farà la volontà del giocatore. A 33 anni suonati, Karim Benzema è pronto per l’ultima sfida importante della sua carriera. Da capire se preferirà “svernare” in patria o misurarsi con la Serie A.

Il tecnico Andtrea Pirlo sarebbe felice di poter contare su un giocatore di qualità ed esperienza come Karim Benzema, attaccante da più di 250 gol con la casacca del Real Madrid.

OMNISPORT | 12-02-2021 08:16