Juventus, caccia all'erede di Cristiano Ronaldo

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra essere più solido che mai. Il portoghese è ben inserito nello spogliatoio e negli schemi di Pirlo e fino a qui sta mantenendo una media gol degna delle sue annate migliori. Ma il calciomercato non si ferma mai e, come ripoorta “Don Balon”, in casa Juve stanno già guardando a quello che viene considerato il suo erede.

Stiamo parlando di Folarin Balogun, 19 anni capitano dell’Arsenal Under-23 che può giocare sia da punta centra che da esterno d’attacco. Il ragazzo è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e per questo una grande ‘opportunità’ di calciomercato per i bianconeri.

Sempre come riporta Don Balon, “l’accordo con Balogun, che ha ovviamente già debuttato nella prima squadra guidata da Arteta, e il suo entourage sarebbe su base quinquennale”. Se si dovesse arrivare ad una conclusone positiva della vicenda, la Juventus batterebbe la concorrenza di due veri Top Club come Manchester United de RB Lipsia.

OMNISPORT | 10-02-2021 13:24