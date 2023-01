Juve, Pogba scalpita: "Sulla mia strada"

02-01-2023 20:55

Paul Pogba cerca di invertire l’inerzia di una stagione finora da incubo. Il centrocampista francese, tornato alla Juventus la scorsa estate, non ha ancora visto il campo in partite ufficiali dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso luglio e il lungo tira e molla prima di operarsi.

Saltato il Mondiale dopo la pessima gestione del suo infortunio, inimicatosi buona parte dei tifosi della Juve per i suoi post social un po’ troppo scherzosi (l’ultimo sulla neve mentre da infortunato mima una sciata), il campione del mondo 2018 proverà a farsi perdonare nella seconda parte di campionato: il suo ritorno è previsto per fine gennaio, quando dovrebbe recuperare definitivamente dal problema al ginocchio.

Intanto sui social Pogba è tornato a “ruggire”: in un post su Instagram ha pubblicato l’immagine di un leone con la scritta “on my way”, “sulla mia strada”, un segnale che le cose stanno migliorando per il transalpino, che finalmente si sta allenando in campo.