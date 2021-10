Juve, problema de Ligt rientrato: si allena in gruppo verso lo Zenit

19-10-2021 12:19

La Juventus tira un sospiro di sollievo: dopo la scelta di Massimiliano Allegri di lasciar fuori Matthijs De Ligt per la gara contro la Roma, il centrale olandese è già tornato in gruppo a lavorare.

L’allenatore livornese, in conferenza stampa, aveva ammesso che il giocatore avrebbe dovuto giocare titolare contro i giallorossi, ma non è stato poi convocato a scopo precauzionale per un leggero affaticamento all’adduttore.

Nonostante la pausa forzata nel weekend, le condizioni del difensore classe 1999 non destano preoccupazioni.

Nessun problema muscolare, dunque, per l’olandese, che può tornare a disposizione di Allegri: il suo impiego dal primo minuto per la gara contro lo Zenit in Champions League resta comunque in dubbio, ma di certo l’allarme può dirsi rientrato.

OMNISPORT