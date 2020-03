Juve, Ronaldo in quarantena: ecco quando ritorna in Italia

La notizia della positività di Daniele Rugani ha rivoluzionato il mondo Juve: 121 tesserati, coloro che hanno avuto i contatti con il difensore bianconero negli ultimi giorni, sono stati messi in isolamento per 14 giorni.

Anche la rosa a disposizione di Maurizio Sarri si è divisa: la maggior parte dei giocatori è in quarantena a casa, mentre la restante è rimasta al J Hotel. In questo scenario, Cristiano Ronaldo è una eccezione: l’attaccante lusitano ha lasciato con la famiglia Torino e l’Italia dopo la partita contro l’Inter per tornare in Portogallo a Madeira, dalla madre malata. E lì è stato raggiunto dalla notizia su Rugani.

CR7 resterà così in quarantena con la famiglia, per 14 giorni. I media portoghesi riportano che il giocatore, attualmente asintomatico, è in costante collegamento con lo staff medico della Juventus e che rientrerà solo quando la situazione lo permetterà.

Il cinque volte pallone d’Oro è in attesa degli sviluppi dell’emergenza sanitaria, e delle decisioni della serie A dopo la notizia delle ultime positività, che potrebbero prolungare la sospensione finora prevista fino al 3 aprile.

La permanenza in Portogallo potrebbe quindi andare oltre le due settimane. Intano a Funchal, Ronaldo si gode la famiglia. La sorella del fuoriclasse, Katia Aveiro, su Instagram ha pubblicato alcuni scatti con il fratello, Georgina e i figli del giocatore.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 11:02