Juventus, Cristiano Ronaldo: arrivano novità dal Portogallo

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo rimarrà in Portogallo, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus che ha sospeso il campionato di serie A e dopo il caso di positività del compagno di squadra Daniele Rugani, che ha costretto i giocatori bianconeri in quarantena.

Da Madeira tranquillizzano sulle condizioni del giocatore: il presidente del governo regionale, Miguel Albuquerque, si è così espresso sullo stato di salute di CR7, tornato a casa dalla mamma malata. "Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione".

Il cinque volte Pallone d'Oro è tornato in Portogallo con tutta la famiglia, ed osserverà il periodo di quarantena in casa: "Sia l'atleta che la sua famiglia sono asintomatici", ha spiegato il segretario regionale alla Sanità, Pedro Ramos.

Il fuoriclasse portoghese ha dunque rispettato tutte le condizioni di sicurezza quando, dopo la gara vinta contro l'Inter, si è imbarcato per raggiungere la madre Dolores, recentemente colpita da ictus.

La Juve mercoledì ha fatto sapere che Ronaldo rimarrà a Madeira "in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso".

SPORTAL.IT | 12-03-2020 17:54