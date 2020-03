Coronavirus, Rugani positivo: la decisione della Juve e Ronaldo

Se l’immagine dallo spogliatoio, postata dopo la vittoria contro l’Inter, ha mostrato in maniera inequivocabile la prossimità di Daniele Rugani – primo giocatore risultato positivo al Covid-19 che ha reso pubblico quanto sta vivendo con un comunicato – ai suoi compagni, compreso Cristiano Ronaldo nello scatto all’angolo opposto.

La vittoria sull’Inter poi la conferma della positività

Quella foto, nel day after, acquista una valenza concreta eppure simbolica: la prossimità del difensore nella massima espressione di gioia nel post partita insieme agli altri compagni di squadra giustifica le richieste e le preoccupazioni avanzate da Damiano Tommasi e dalla categoria. E solleva interrogativi legittimi su come gestire il campionato di Serie A, alla luce di questa notizia che ha squarciato il silenzio successivo all’annuncio del premier Giuseppe Conte di ulteriori provvedimenti nella tarda serata di mercoledì.

Cristaino Ronaldo in Portogallo dalla madre

Sia la Juventus sia l’Inter hanno comunicato con sintesi dovuta la loro decisione di mettere in quarantena i loro giocatori. Tra loro anche Cristiano Ronaldo, tra i protagonisti di questa Juve sarriana e dell’epopea dell’ultimo derby d’Italia. In questo scenario surreale, CR7 ha maturato la sua decisione: rimanere a Madeira, la sua isola. Lì dove è nato e dove si trova sua madre Dolores, ancora ricoverata nel locale nosocomio a causa di un ictus ischemico che l’ha colpita una settimana fa.

Sembra che Cristiano abbia deciso di restare nell’isola fino a che tutto non sarà chiaro. La Juventus stessa sul suo sito ha scritto che CR7 resta a Madeira “in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”. Sui social, Rugani ha confermato quanto nel comunicato della società, invitando tutti a stare a casa.

CR7, coronavirus e le conseguenze

Sull’emergenza coronavirus, Ronaldo aveva manifestato le proprie resistenze già sull’opportunità di disputare la gara con il Lione, come invece imposto dalla Uefa.

Dopo la partita contro l’Inter, Cristaino con l’inseparabile Georgina Rodriguez e i suoi figli ha deciso di partire alla volta di Madeira per stare accanto a sua madre. Il suo permesso è stato esteso e già ieri, a differenza della squadra, non era alla Continassa ad allenarsi. Il suo ritorno, ora, non è scontato, né prevedibile.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2020 09:31