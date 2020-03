Juventus, il gesto di Cristiano Ronaldo fa discutere

Ha fatto e sta facendo discutere sui social il "saluto fantasma" di Cristiano Ronaldo prima del big match di campionato contro l'Inter. Sceso dal pullman dei bianconeri, il fuoriclasse della Juventus nel passaggio che porta all'interno dell'Allianz Stadium ha simulato il saluto con il cinque a dei tifosi inesistenti, visto che il match si giocava a porte chiuse.

Sui social il gesto ironico (accompagnato poi da un sorriso dallo stesso CR7) ha diviso, suscitando ilarità ma anche rabbia da parte di diversi tifosi, preoccupati per l'emergenza Coronavirus che domenica ha registrato il picco di morti in Italia.

Polemiche a parte, in campo la Juve ha vinto e Ronaldo ha celebrato il traguardo delle mille presenze in partite ufficiali. "Sono così orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con una vittoria molto importante che ci ha riportato in vetta alla classifica!", sono le sue parole su Instagram.

"Grazie a tutti ai miei compagni di squadra e allenatori, grazie alla mia famiglia, agli amici e ai miei tifosi che mi hanno aiutato in questi anni".

SPORTAL.IT | 09-03-2020 10:52