06-06-2022 11:17

Il mercato della Juventus deve ancora decollare. Dopo l’addio a parametro zero di Paulo Dybala e i saluto di Giorgio Chiellini, il club bianconero ha imbastito diverse trattative ma non è ancora riuscite a portarle a compimento. Il calciomercato è ancora agli albori e dunque c’è tutto il tempo per arrivare alle pedine giuste ma i tifosi cominciano a essere impazienti.

Juventus: tutto su Di Maria e Pogba

In questo momento il mercato in entrata della Juventus sembra essere interamente concentrato sulla coppia Di Maria-Pogba. I due giocatori rappresentano i tasselli fondamentali da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Per il francese sembra ormai tutto pronto e manca soltanto l’annuncio, con il giocatore argentino ancora si tratta soprattutto sulla durata del contratto che lo legherà ai bianconeri.

Juve: sfuma l’obiettivo Kostic

Ma la Juventus monitora tantissimi profili in giro per l’Italia e per l’Europa. Nelle ultime settimane Cherubini e collaboratori avevano puntato i riflettori sull’esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic. Il calciatore si è messo in grande evidenza nel corso della stagione risultando fondamentale nella vittoria del team tedesco in Europa League. I bianconeri lo seguono ma dalla Germania fanno sapere che non si aprirà nessuna trattativa se non dalla base di 20 milioni.

Dal canto suo il calciatore ha più volte fatto sapere di stare bene a Francoforte e molti fonti vicine al club tedesco hanno rivelato che invece dell’addio potrebbe addirittura essere siglato un nuovo accordo per rinnovare il contratto del serbo.

Juve: sui social l’agitazione dei tifosi

Sebbene l’acquisto di Kostic non viene considerato una priorità da parte dei tifosi, in molti vorrebbero cominciare a vedere le prime mosse di mercato della Juventus. “Alla fine si stanno facendo nomi su nomi ma se ci va bene arriva solo Pogba. Mi sembra la stessa storia dello scorso anno in cui abbiamo perso un’intera estate dietro a Locatelli”. Anche Sferzy sembra essere negativo: “Kostic e Renato Sanches sono buoni giocatori e a costo limitato che potrebbero fare comodo in rosa. Non capisco perché la società non si muove”.

Ma c’è anche chi non sembra essere dispiaciuto da un mancato arrivo del serbo: “Alla fine parliamo di uno alla soglia dei 30 anni che gioca nell’Eintracht, quindi non è che deve essere questo fenomeno”. E ancora: “Mi sa che ci accostano tutti questi calciatori ad ogni sessione solo per poi dire che siamo stati beffati”: