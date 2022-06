Juventus, nuovo assalto a Kostic

04-06-2022 09:05

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus si sarebbe fatta sentire con Lucci, procuratore di Filip Kostic, per capire bene i costi dell’eventuale operazione. L’estero al momento gioca in Bundesliga e ha una valutazione di 15-20 milioni di euro.

Seguito anche dall’Inter, i bianconeri cercano un rinforzo sulla fascia sinistra dato che le soluzioni al momento in rosa (Alex Sandro, Pellegrini, Rabiot e Kean, per fare tutta la fascia), non convincono minimamente Allegri. Sicuramente un laterale sinistro arriverà, in caso di cessioni anche due.