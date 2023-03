Il ds del Tottenham fermato per 30 mesi, il caso potrebbe avere conseguenze anche sulla Juve e sul campionato

30-03-2023 09:22

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Il polverone si allarga ed esce dalle mura italiane. Il caso-Juventus sbarca in Premier dopo la decisione della Fifa di inibire i dirigenti sanzionati dalla giustizia sportiva italiana, estendendo così la pena a livello globale. L’inibizione di 30 mesi nei confronti di Fabio Paratici avrà quindi validità anche in Inghilterra, con effetto immediatamente esecutivo.

Paratici solo due giorni fa parlava di Conte

Solo due giorni fa, attraverso i canali ufficiali del Tottenham, Paratici giudicava inevitabile il divorzio con Conte, che proprio lui aveva portato agli Spurs («Abbiamo preso la decisione migliore per tutti»), poi ieri la doccia fredda che ha irritato il club inglese: «misura arrivata senza preavviso. Chiediamo urgentemente alla FIFA ulteriori chiarimenti sui dettagli della proroga e della sua deroga alla sanzione Figc»

Paratici non potrà fare mercato, ricorrerà al Tar?

Che cosa potrà fare dunque Fabio Paratici nel club londinese, già scosso dopo il terremoto legato al divorzio da Conte? Potrà limitarsi a riunioni interne, ma gli sarà impedito, sino al termine della squalifica, di condurre trattative e contattare agenti e dirigenti per negoziare contratti e trasferimenti.Nessuno come lui è in attesa dell’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni: appuntamento al 19 aprile ma c’è lo spettro di un ricorso al Tar.

Paratici inibito, sul web è caos

Una mossa che potrebbe paralizzare anche l’esito del campionato italiano anche se per ora è solo un’ipotesi. Sul web intanto scoppia la polemica: “Se Paratici è stato squalificato a livello MONDIALE, alla Juventus cosa devono fare?”, oppure: “Era normalissimo che accadesse! Per ovvii motivi si attende il medesimo provvedimento per Agnelli” e poi: “Con la mole probatoria in mano ai giudici e con i precedenti della Juventus, forse è la volta buona che si arrivi all’unica soluzione per salvare il calcio italiano: LA RADIAZIONE!”

C’è chi scrive: “Il Tottenham deve giocare il campionato interstellare per non essere stato a conoscenza dei casini (taciuti dai media che ancora oggi tendono a fare finta di nulla) fatti da questo signore insieme a una dirigenza costretta a dimettersi per le accuse di aver commesso reati” e anche: “Paratici se, come sembra, ricorrerà al TAR, di fatto metterebbe il campionato sub judice. Per la FIGC arriveranno tempi duri, ma lo hanno voluto loro” e infine: “Paratici deve andare al TAR, alla Corte Suprema, dal Papa, alla NATO, dove vuole, ma deve farli fallire tutti!!! Poi ragioniamo sui risarcimenti milionari…”.