Juve su quattro rossoneri, i milanisti: "Parte solo lui”

Da tempo si sa che la Juventus è spettatrice interessata della trattativa tra il Milan e Gigio Donnarumma per il rinnovo di contratto del portiere classe ’99. Ma il portiere non è l’unico giocatore rossonero su cui avrebbe posato gli occhi Fabio Paratici, uomo mercato dei bianconeri: alla Juve interessano anche Franck Kessie e Alessio Romagnoli.

La Juve interessata a Calhanoglu

A questo terzetto, secondo quanto scritto oggi da Repubblica, si aggiungerebbe poi Hakan Calhanoglu: il trequartista turco è in scadenza di contratto e la Juventus starebbe pensando anche a lui per aumentare il tasso tecnico della mediana bianconera.

La notizia dell’interesse della Juve per Calhanoglu non pare aver sconvolto più di tanto la tifoseria rossonera: l’ex Bayer Leverkusen non ha mai convinto a pieno i milanisti e in molti sarebbero pronti a lasciarlo andare alla Juve.

I tifosi pronti a far partire il turco

“Calhanoglu, mamma mia.. – scrive su Facebook Gianluca – 3 anni di mezze partite, di lanci sbagliati, di tiri al terzo anello e fa pure i capricci per il rinnovo…”. Marco, anzi, gioisce per la partenza del turco: “Ottimo, ottimo. Finalmente buone notizie dopo il Covid. Anzi penso sia la più bella notizia”.

“Speriamo sia vero – aggiunge Nicolò – così la Juve fa un bel centrocampo con Rabiot e Ramsey per 4/5 anni di Europa League assicurata…”. Mario non accetta che la Juve venga a rinforzarsi in casa del Milan: “Ma che vogliono tutta la squadra? Non hanno altri interessi che romperci le scatole…”.

Tomi, invece, non crede che la Juve riesca a strappare i quattro giocatori al Milan: “Sono tutte stupidaggini. E comunque sia, chi non è contento e felice del Milan può fare tutte le scelte di questo mondo, come giusto sia… Ma che scelgano a breve, dobbiamo organizzarci per il prossimo anno”.

SPORTEVAI | 16-04-2021 11:55